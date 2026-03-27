México rechaza acusaciones de Díaz-Balart contra Sheinbaum por médicos cubanos

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México rechaza acusaciones sobre trata de médicos cubanos. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este jueves, a través de su cuenta de X, la Embajada de México en Estados Unidos se pronunció sobre las acusaciones de Mario Díaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 25° distrito de Florida, quien señaló que “Sheinbaum es cómplice de la trata de personas”.

Tras lo mencionado por el también miembro del Partido Republicano, la Embajada de México en Estados Unidos rechazó las acusaciones. A su vez, mencionaron que las “alianzas en el sector salud garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas”.

México rechaza estas acusaciones. Nuestras alianzas en el sector salud garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas, respetando plenamente los derechos de los trabajadores. Los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y condiciones que los trabajadores mexicanos, de acuerdo con la legislación mexicana.

A su vez, señalaron que mantienen el compromiso de ampliar el acceso a la atención médica, incluso por medio de la cooperación internacional, para las comunidades mexicanas.

Acusaciones llegan tras pronunciamiento de Sheinbaum sobre médicos cubanos

Díaz-Balart acusó a la presidenta de México de cómplice en el tráfico de personas, luego de que la mandataria se pronunciara sobre la estadía de médicos cubanos en el país. Contrario a los países que han roto acuerdos con el gobierno de Cuba ante la presión de EE. UU., Sheinbaum mencionó que “es un acuerdo bilateral que ayuda mucho a México”.

Por ello, el miembro del Partido Republicano acusó a la presidenta de México y sugirió que su entrada a EE. UU. podría prohibirse, basándose en la legislación estadounidense.

Sheinbaum es cómplice de trata de personas. La legislación estadounidense es clara: no se permite la financiación a países o entidades que se beneficien de la explotación de médicos por parte de Cuba, y se prohíbe la entrada al país a los funcionarios que lo permitan.

La acusación de trata de personas proviene de una declaración de Marco Rubio, secretario de Estado, quien en junio pasado declaró que las restricciones estadounidenses a Cuba “promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas explotadoras.”

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