IMSS deberá otorgar pensión a padres de hijos fallecidos: SCJN

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Corte obliga al IMSS a otorgar pensión a padres de hijos fallecidos. Foto: Archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es discriminatorio excluir a los padres del régimen de pensiones por fallecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al resolver el amparo 826/2025.

Con esta decisión, el máximo tribunal estableció que los padres de una persona trabajadora fallecida también pueden acceder a la pensión, incluso si existen otros beneficiarios directos como cónyuge o hijos.

Corte ordena incluir a padres como beneficiarios de pensión

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que el esquema actual del IMSS, que priorizaba únicamente a ciertos beneficiarios, resultaba excluyente para los padres, quienes en muchos casos dependen económicamente del trabajador.

El fallo obliga a reconocer que los padres pueden ser beneficiarios legítimos de la pensión por muerte, sin que su derecho quede automáticamente anulado por la existencia de otros familiares con prioridad.

SCJN considera discriminatorio el criterio anterior

La Sala que analizó el caso concluyó que la exclusión de los padres constituye un trato desigual, especialmente en situaciones donde estos son adultos mayores o personas con discapacidad.

El criterio establece que no considerar a este grupo dentro del sistema de pensiones vulnera principios de igualdad y protección a sectores en condición de vulnerabilidad.

IMSS deberá modificar reglas tras resolución

Tras esta decisión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá ajustar su normativa y procedimientos para cumplir con lo establecido por la Corte.

Esto implica garantizar que los padres de trabajadores fallecidos puedan acceder a los recursos correspondientes, conforme a las nuevas disposiciones derivadas del amparo.

Medida busca proteger a grupos vulnerables

La resolución, aprobada el 2 de julio de 2025, forma parte de una serie de criterios orientados a fortalecer la protección social en México. Con este fallo, se busca evitar que los padres queden en situación de desamparo tras la muerte de quien les proporcionaba sustento económico.

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