Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera dejan el INE tras nueve años

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Consejeros del INE se despiden. Foto: Cuartoscuro

Las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, junto con el consejero Jaime Rivera, se despidieron este jueves del Instituto Nacional Electoral (INE) tras cumplir los nueve años para los que fueron designados.

Durante su última participación en el Consejo General, recordaron que formaron parte de procesos inéditos como la revocación de mandato, elecciones internas de partidos y otros ejercicios democráticos recientes.

Consejeros del INE advierten presiones y defienden autonomía

En sus mensajes de despedida, los consejeros señalaron que durante su gestión enfrentaron presiones y descalificaciones por parte del poder político.

Claudia Zavala lamentó que aún exista un procedimiento administrativo en su contra, el cual calificó como infundado, relacionado con decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, Jaime Rivera advirtió que el INE ha enfrentado intentos de debilitamiento, pero ha logrado mantenerse firme en la defensa de su autonomía.

INE inicia relevo tras salida de consejeros

Las y el consejero coincidieron en que uno de los principales retos fue defender la autonomía institucional, incluso ante iniciativas de reforma.

Dania Ravel destacó que la conducción del instituto debe mantenerse firme para garantizar su correcto funcionamiento frente a los desafíos.

Los tres funcionarios concluirán formalmente su encargo el próximo 4 de abril, mientras que en la Cámara de Diputados ya comenzó el proceso para seleccionar a sus reemplazos.

El relevo marcará una nueva etapa en el INE, en medio del debate sobre su papel y autonomía en el sistema electoral mexicano.

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