FGR busca deportación de esposa de César Duarte tras detención en EE. UU.

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Esposa de exgobernador Cesar Duarte. Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado difundido este jueves por medio de redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, en Estados Unidos no derivó de una solicitud directa de la institución mexicana.

El organismo precisó que el aseguramiento ocurrió por motivos relacionados con temas migratorios, y no por una orden emitida desde México.

FGR confirma coordinación tras detención de Bertha Gómez Fong

Tras la detención, la FGR, a través de la Interpol México, recibió una solicitud de la Fiscalía de Chihuahua, que mantiene investigaciones abiertas contra la persona involucrada.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades mexicanas ya establecieron comunicación con autoridades estadounidenses para gestionar una posible deportación controlada. Tras ello, se permitiría que Gómez Fong enfrente los procesos legales pendientes en territorio mexicano.

Investigan a esposa de César Duarte por desvío de recursos

Según autoridades estatales, Bertha Olga Gómez Fong es investigada por presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración de su esposo, César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016. El caso forma parte de diversas indagatorias relacionadas con el manejo de recursos en ese periodo.

Hasta el momento, no se han detallado los cargos específicos, pero las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, la FGR indicó que dará seguimiento al caso conforme avancen las gestiones con Estados Unidos.

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