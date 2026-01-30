Buscan a conductor que arrolló dos veces a motociclista en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Conductor arrolló dos veces a motociclista en Oaxaca. Foto: Getty Images

En redes sociales ha comenzado a compartirse desde hace algunas horas un video en el que se puede ver como el conductor de un vehículo blanco arrolló dos veces a un motociclista en calles de Oaxaca, por lo que usuarios ya piden a las autoridades del estado que se localice al culpable.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor de un automóvil color blanco arrolló en dos ocasiones a un motociclista en calles de Oaxaca. El video comenzó a compartirse y ahora se ha hecho viral, provocando que usuarios exijan justicia.

De acuerdo con reportes en redes sociales, esto ocurrió en el bulevar Eduardo Vasconcelos, en la capital de Oaxaca, donde el conductor del automóvil dio una vuelta prohibida y arrolló una primera vez al motociclista.

Pudo levantarse, seguir y hasta alcanzar al conductor del coche, pero cuando se puso frente a él para reclamarle por lo que había pasado metros atrás, sorprendentemente lo arrolló una segunda vez, pasando en esta ocasión encima de la motocicleta.

¿Cómo está el motociclista?

Reportan que a pesar de que el conductor del vehículo blanco lo arrolló dos veces, el motociclista se encuentra bien, solamente con algunas heridas menores que, afortunadamente, no requirieron que le dieran atención médica en un hospital de Oaxaca.

Lo que sí ocurrió es que el conductor del coche logró escapar luego de atropellar dos veces al motociclista, por lo que en redes sociales usuarios han comenzado a compartir el video para que se vuelva viral, exigiendo que las autoridades estatales lo ubiquen y castiguen.

