Datos relevantes del informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Datos relevantes del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su informe inicial sobre las investigaciones realizadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, destacando algunos datos como que la locomotora viajaba a exceso de velocidad y que fue eso lo que provocó el accidente.

Informe del descarrilamiento del Tren Interoceánico: Datos más relevantes

1- Se han realizado 6 diligencias tras el accidente

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, presentó el informe inicial de las investigaciones hechas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió el 28 de diciembre de 2026, justo en el kilómetro Z230 290 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, justo en el poblado de Nizanda, Oaxaca.

Al respecto, informó que, hasta este momento, han llevado a cabo las siguientes seis diligencias:

Inspecciones a la vía que incluyen el punto de descarrilamiento, así como cinco kilómetros previos y posteriores al mismo Inspecciones al tren que forma parte de los hechos materia de la investigación, conformado por dos locomotoras (una en operación y otra inactiva), así como cuatro coches acoplados Recolección criminalística de indicios en la vía, la locomotora y carros o vagones, con su debida cadena de custodia. Verificación del sistema de acoplamiento Levantamiento topográfico del lugar del siniestro Localización, extracción, fijación, embalaje y transporte de la Caja Registradora de Eventos, conocida como caja negra de la locomotora siniestrada

Pero también dijo que se recopiló y analizó toda la documentación normativa y técnica relativa al funcionamiento del tren.

Foto: FGR

2- Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad

La Fiscalía indicó que para la operación de trenes como el Interoceánico, existe un documento que se denomina Horario Ferroviario Vigente, el cual contiene información técnica que incluye las restricciones y las condiciones operativas particulares de la vía.

Justo en éste se establecen cuáles son las velocidades máximas de operación según el tipo de servicio, las estaciones y la localización de escapes, empalmes y conexiones.

En este documento se estableció que la velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del accidente es de sólo 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República afirma que el tren que se descarriló viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra.

3- No se encontraron daños en vías y tren

Uno de los primeros hallazgos que realizó la Fiscalía General de la República, tras inspecciones realizadas de la infraestructura de vía, es que no encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria; es decir, en rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto y terraplenes, distintos a aquellos directamente atribuibles al accidente.

Situación parecida a la del tren de pasajeros, pues tampoco encontraron elementos con fallas en las dos máquinas y cuatro coches que pudieran poner en riesgo su operación, según la normatividad correspondiente.

“Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”, indicaron.

Foto: Cuartoscuro

4- El tren superó las velocidades permitidas

Por otra parte, las autoridades federales indicaron que tras recopilar los datos de la caja negra del Tren Interoceánico, se percataron que antes del descarrilamiento, éste llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado.

Pero también se dieron cuenta de que llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida en ese punto era de 50 kilómetros por hora; es decir, circulaba a 15 kilómetros arriba del límite permitido.

“Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional”, agregaron.

5- Los frenos del tren funcionaban correctamente

También gracias a los datos de la caja negra del tren pudieron saber que en tramos previos al lugar del descarrilamiento, redujo su velocidad correctamente, lo que les dejó en claro que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente al momento del accidente.

“Incluso hubo puntos en que frenó a cero kilómetros por hora en puntos coincidentes con las estaciones, previas al lugar del siniestro”, agregaron.

Foto: Cuartoscuro

6- Aumentó la velocidad del tren varias veces antes de descarrilarse

Sin embargo, indicaron que luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un aumento súbito, debido a que el maquinista aceleró considerablemente, hasta el lugar del accidente.

De hecho, señalaron que el ingreso a la primera curva lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora, pero después comenzó a incrementarla hasta alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro.

“Es necesario destacar que, como hemos referido, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque”, explicaron.

7- Conductor no siguió las reglas

Con toda esta información, las autoridades establecieron que las personas responsables del Tren Interoceánico que se descarriló no cumplieron con las reglas correspondientes a la operación de la máquina.

“Derivado de lo anterior, a la luz de los hechos, esta Fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”, informaron, así como que seguirán con las investigaciones por este accidente.

