Policías de Oaxaca someten a mujer en situación de calle junto a su perrito

Policías de Oaxaca someten a mujer en situación de calle. Foto: Getty | Cuartoscuro

Policías municipales de Oaxaca de Juárez fueron captados sometiendo con violencia a una mujer en situación de calle durante un operativo, hecho que generó indignación en redes sociales.

El incidente quedó registrado en un video, donde se observa la intervención de elementos de la Policía Municipal y de la UMAR, sin que hasta ahora se informe un delito cometido por la mujer.

Las imágenes muestran cómo varias policías intentan subirla por la fuerza a una patrulla, mientras su perrito, que llevaba una mochila colgada, corre al verla separarse de él.

En el video también se aprecia cómo un elemento policial se acerca a la persona que graba para solicitarle sus datos, al señalar que el material podría ser usado como evidencia.

Municipio de Oaxaca abre investigación por actuación policial

Tras la difusión del video, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez emitió una tarjeta informativa, en la que expresó su preocupación por las imágenes y aseguró que no tolerará actos que vulneren los derechos humanos ni el uso indebido de la fuerza.

El municipio afirmó que el proceso se realizará con apego a la legalidad y bajo criterios de transparencia.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de la fuerza contra una persona vulnerable y la separación del animal de compañía.

En su comunicado, el Municipio de Oaxaca de Juárez informó que los animales que acompañaban a la mujer fueron resguardados y entregados a un familiar, y que se encuentran en buen estado de salud.

Hasta el momento, el municipio no ha informado si los elementos fueron separados de su cargo mientras se desarrolla la investigación, ni ha detallado las razones específicas del aseguramiento de la mujer.

