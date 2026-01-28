Recrean en video cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Recrean en video descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el informe inicial del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, por lo que mostraron un video con el que recrearon cómo ocurrió este accidente el 28 de diciembre de 2025.

Recrean en video el descarrilamiento del Tren Interoceánico

En el informe inicial de la FGR, la fiscal Ernestina Godoy presentó un video con el cual se recreó cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, tan sólo unos días antes de que terminara el 2025.

Este material, expuesto por las autoridades, se creó a partir de la información que obtuvieron de la caja negra del tren, por lo que pudieron recrear cómo se descarriló porque viajaba a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto.

Además, se observa que el tren frenó a cero kilómetros por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro, con lo que quedó claro para la Fiscalía General de la República que los frenos funcionaban.

Foto: FGR

El tren viajaba a exceso de velocidad

Las autoridades federales expusieron con el video que crearon con datos de la caja negra que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad, a una mayor a la permitida de 70 kilómetros por hora en línea recta.

Luego, en tramos previos al lugar donde se dio el descarrilamiento, el tren redujo su velocidad. Pero después de frenar, la velocidad del tren incrementó súbitamente y llegó hasta los 111 kilómetros por hora en recta, una cifra que fue considerablemente superior al límite de 70 kilómetros por hora.

También se pudo saber que el ingreso del tren a las seis curvas previas de donde ocurrió el descarrilamiento lo hizo a 52 kilómetros por hora. Sin embargo, después aumentó la velocidad hasta llegar a 65 kilómetros por hora, esto a pesar de que en la curva en la que se dio el accidente, la velocidad máxima permitida era de 50 kilómetros por hora.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico?

La FGR explicó que el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga; es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque.

En el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el video de las autoridades muestra que en diferentes ocasiones excedió el límite permitido de 70 kilómetros por hora en línea recta.

“También hubo puntos en que disminuyó la velocidad, incluso hasta frenar por completo hasta llegar a 0 kilómetros por hora, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Al reanudar la marcha, hubo un punto en que llegó a 111 kilómetros por hora en un punto donde, como hemos comentado, el límite permitido es de 70 kilómetros por hora en línea recta. Posteriormente, previo al sitio del siniestro, el tren circuló por encima del límite de 50 kilómetros por hora hasta llegar a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, lo que puede apreciarse claramente”, indicaron en el informe inicial de las investigaciones y análisis realizados por este accidente ocurrido en diciembre de 2025.

El video se presenta a partir del minuto 20:25:

Tras dar a conocer el informe y el video, las autoridades federales aseguraron que seguirán manteniendo informada a la opinión pública, “siempre y cuidando en todo momento el debido proceso”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.