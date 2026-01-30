Investigan agresión contra niño en parque de Oaxaca; agresor sigue prófugo

GENERANDO AUDIO...

Investigan agresión contra un niño en parque de Oaxaca. GETTY

La agresión contra un niño en un parque de Oaxaca ocurrió en la agencia municipal de Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca, y es investigada por autoridades estatales. El hecho sucedió en la zona de juegos del parque Framboyanes Primavera, frente a la comandancia municipal, y quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El video muestra cómo un hombre adulto agrede verbalmente y golpea a un menor, lo que generó indignación entre usuarios y preocupación entre padres de familia que frecuentan el lugar. Hasta el momento, el agresor no ha sido detenido y permanece prófugo, pese a que el ataque ocurrió frente a instalaciones policiales.

Video de la agresión de un presunto pandillero a un grupo de niños en el Parque de la Agencia de Cinco Señores de Oaxaca, también conocido como Parque de la Primavera "Framboyanes". pic.twitter.com/PzDYAoTZwH — Meganoticias Salina Cruz (@MeganoticiasSCR) January 30, 2026

La difusión de las imágenes provocó temor entre vecinos y padres, quienes señalan que suelen dejar a sus hijos jugar libremente en el parque. Tras conocerse la agresión, aseguran que la sensación de seguridad disminuyó y ahora consideran necesario vigilar de forma permanente a los menores durante su estancia en el lugar.

También señalaron que el hecho genera desconfianza hacia las condiciones de seguridad en la agencia municipal de Cinco Señores, ya que, pese a ser un punto concurrido, la vigilancia es limitada. Indicaron que normalmente hay presencia mínima de patrullas y que, incluso en días festivos, no se observa a elementos policiacos de forma constante.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los vecinos consideran importante que exista mayor coordinación comunitaria para proteger a los niños y evitar que situaciones similares se repitan. También señalaron que el parque es un espacio frecuentado por familias, por lo que exigen mayor atención de las autoridades.

La Policía de la agencia municipal de Cinco Señores informó que el reporte de la agresión fue recibido después de ocurrido el hecho, lo que impidió la detención inmediata del responsable. Tras el aviso, se implementó un operativo de búsqueda, aunque sin resultados positivos hasta ahora.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de Oaxaca informó en un comunicado que mantiene coordinación con la Fiscalía de Oaxaca para la localización del agresor. Señaló que el objetivo es aplicar la justicia con perspectiva de niñez, garantizar la reparación del daño y asegurar la no repetición de hechos similares.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que se dará seguimiento al caso conforme avancen las diligencias correspondientes.

