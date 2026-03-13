Captan a niño de 3 años colgado de la batea de una camioneta en carretera de Oaxaca

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Niño de 3 años viajaba en la parte trasera de una camioneta en Oaxaca Foto: Getty

Momentos de angustia y peligro se registraron en la Carretera Federal 200, en el tramo Santa Elena–Puerto Escondido, Oaxaca luego de que un niño de 3 años fuera captado viajando en la parte trasera de una camioneta en movimiento. Testigos y automovilistas que circulaban por la zona reportaron que el menor se sujetaba de la batea de la camioneta tipo “estaquita”, con la puerta trasera abierta, lo que lo exponía a caer al pavimento en cualquier momento.

Niño viajaba en camioneta con puerta trasera abierta

Los automovilistas que presenciaron el incidente relataron que varios intentaron llamar la atención del conductor mediante señas y el uso del claxon para alertarlo sobre el peligro que enfrentaba el niño. La escena fue grabada por algunos conductores, quienes expresaron su sorpresa al notar al menor en la parte posterior del vehículo mientras este avanzaba a velocidad considerable.

Automovilistas intervinieron para prevenir un accidente

Durante el trayecto, varios automovilistas intentaron acercarse al vehículo para advertirle al conductor sobre la situación. Otros conductores disminuyeron la velocidad por temor a que el niño cayera del vehículo. Finalmente, metros más adelante, el conductor fue alertado por otros usuarios de la Carretera Federal 200, detuvo la marcha y puso al menor a salvo. Afortunadamente, el niño no presentó lesiones.

“Fue una situación muy peligrosa, el niño iba colgado y la camioneta avanzaba rápido. Varios carros tratamos de avisarle al conductor”, relató uno de los testigos que presenció el hecho.

Autoridades locales investigarán posible negligencia

Autoridades locales informaron que, aunque el niño no sufrió lesiones, el caso podría ser revisado por instancias correspondientes para determinar si existió negligencia en el cuidado del menor durante el incidente en Oaxaca.

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