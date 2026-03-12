El día en que Oaxaca regala aguas frescas a todos: así es La Samaritana

GENERANDO AUDIO...

La tradición de regalar agua en Oaxaca, La Samaritana. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 13, al mediodía, en Oaxaca el calor estará a 26 grados, pero las calles se refrescarán con el espíritu de generosidad de La Samaritana, una tradición muy oaxaqueña que en 2026 se mantiene viva. Entre flores, papel picado y ollas de barro, visitantes y vecinos reciben vasos de agua fresca gratis.

¿Qué es la tradición de La Samaritana?

La Samaritana se celebra el cuarto viernes de Cuaresma y consiste en regalar agua fresca a quien pase por la calle.

Ese día, oficinas públicas, escuelas, mercados, negocios y barrios montan puestos decorados con flores, papel picado y arcos de palma para compartir bebidas con visitantes y locales.

La tradición recuerda un pasaje del Evangelio de Juan, donde Jesucristo pide agua a una mujer samaritana en el pozo de Jacob.

Con el tiempo, esta escena comenzó a representarse en iglesias del centro de Oaxaca. Debido al calor, se empezó a ofrecer agua a los asistentes y así nació esta celebración que hoy es parte de la identidad cultural del estado.

¿Qué aguas frescas se reparten?

Durante La Samaritana se preparan grandes recipientes con aguas tradicionales como:

Jamaica

Horchata

Tamarindo

Guanábana

Tejate

Chilacayote

Tuna

En algunos lugares también se reparten dulces y antojitos.

¿Dónde se celebra La Samaritana en 2026?

Aunque se realiza en distintos puntos del estado, uno de los lugares principales es el centro de Oaxaca de Juárez.

Las actividades comenzarán desde las 12:00 horas en los portales del Palacio de Gobierno y en mercados populares como:

Mercado Sánchez Pascuas

Mercado Zonal Santa Rosa

Mercado Candiani

Mercado Benito Juárez

Mercado Hidalgo

Mercado Venustiano Carranza

Además, en muchas calles se colocan puestos adornados con flores y papel picado, donde los visitantes pueden refrescarse gratuitamente.

Una tradición también ecológica

En los últimos años, se ha pedido a los asistentes llevar su propio vaso para evitar el uso de plásticos desechables, una forma de mantener viva la tradición y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente.

