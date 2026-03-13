Diputada del PT acusa a Salomón Jara de estar detrás de mantas que la señalan como “traidora”

GENERANDO AUDIO...

Martha Cruz, del PT, acusa a Salomón Jara por mantas en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de estar detrás de las mantas colocadas en la entidad donde ella y otros legisladores petistas son señalados como “traidores a la patria” por votar en contra de la reforma electoral.

La legisladora afirmó que estos mensajes representan un intento de intimidación política contra integrantes de su bancada.

PT denuncia intento de intimidación

Aracely Cruz habló a nombre de sus compañeros de bancada, las diputadas Margarita García García y Maribel Martínez Ruiz, así como el diputado Alejandro López.

Durante su posicionamiento, aseguró que las mantas buscan presionar a los legisladores por el sentido de su voto.

No nos intimidas gobernador. A las tres diputadas federales del Partido del Trabajo y al diputado Alejandro López no nos intimidas, pero sí mandas un mensaje muy negativo al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México.

“Son prácticas similares a narcomantas”

La diputada señaló que este tipo de mensajes replican una lógica similar a la de las narcomantas, lo que consideró incompatible con la vida democrática.

Cuando se utilizan mantas anónimas para exhibir a legisladores por el sentido de su voto se está trasladando a la arena política una práctica completamente incompatible con la democracia.

Exigen investigar quién colocó las mantas

La legisladora también exigió a autoridades de Morena en Oaxaca y a las instancias correspondientes investigar quién colocó los mensajes. De acuerdo con Cruz Jiménez, el voto del PT en contra de la reforma electoral tuvo como objetivo defender el pluralismo político y la democracia.

Responsabiliza al gobernador de Oaxaca

Finalmente, la diputada advirtió que responsabiliza al gobernador de Oaxaca de cualquier situación que pueda afectar su integridad o la de su familia.

Si algo llega a ocurrirnos a nosotros o a nuestras familias como consecuencia de este clima de hostigamiento e intimidación política, señalamos con toda responsabilidad al gobernador del estado de Oaxaca.

