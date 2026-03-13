Exhiben mantas contra diputados de Oaxaca por votar contra la reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

Ocho puentes de Oaxaca amanecen con lonas contra diputados. Foto: Especial

Este jueves aparecieron lonas en al menos ocho puentes peatonales de la ciudad de Oaxaca en las que se exhibe a diputados federales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por votar contra la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las mantas muestran los rostros de las y los legisladores acompañados de la frase “Traidores a la patria”. En las imágenes también aparece una franja negra sobre los ojos de los diputados y la leyenda: “Votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”.

El material fue colocado en distintos puentes peatonales de la capital oaxaqueña, donde permaneció visible durante varias horas y generó reacciones entre ciudadanos que transitaban por la zona.

Diputados de Oaxaca votaron contra la reforma electoral

Las lonas surgieron luego de que diputadas y diputados federales que representan a Oaxaca votaran en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno federal.

La iniciativa fue discutida en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde finalmente no logró avanzar tras no alcanzar el respaldo necesario.

El voto de legisladores del PT y del PVEM llamó la atención, debido a que ambos partidos han formado parte de alianzas electorales con Morena, el partido que impulsa la propuesta de reforma.

Este giro en la votación generó sorpresa entre simpatizantes y actores políticos locales, ya que varios de esos legisladores llegaron al cargo gracias a la coalición electoral que mantuvieron con Morena.

Morena en Oaxaca se deslinda de las mantas

Tras la aparición de las lonas, el dirigente estatal de Morena en Oaxaca, Alejandro Velasco Armas, aseguró que el partido no tuvo relación con la colocación de estos mensajes.

Durante una conferencia, el líder partidista se deslindó públicamente de cualquier participación en la instalación de las mantas que exhiben a los legisladores.

Hasta el momento, no se ha informado quién colocó las lonas ni si alguna autoridad iniciará investigaciones por su instalación en espacios públicos.

