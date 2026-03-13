Retiran lonas con rostros de diputados “traidores a la patria” en Oaxaca
Fueron retiradas desde anoche las mantas colocadas en al menos ocho puentes peatonales de la capital de Oaxaca, donde exhibieron a los diputados que votaron contra la reforma electoral, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que fue rechazada en la Cámara de Diputados.
En las lonas aparecen los rostros de las diputadas del Partido del Trabajo y también del Verde Ecologista, y una leyenda que los califica como “Traidores de la patria”.
En sus rostros hay una franja de color negra que les cubre los ojos y la leyenda de “Votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”.
Las mantas fueron colocadas en los lugares más concurridos de la ciudad de Oaxaca: la entrada a la ciudad en el puente conocido como Mercado Zonal de Santa Rosa, a la altura del DIF estatal, sobre el periférico y el crucero de 5 Señores, sobre avenida Universidad.
Los diputados que aparecen en las mantas son:
- Eviel Pérez Magaña, del Verde Ecologista
- Raúl Bolaños Cacho, también del Verde Ecologista
- Margarita García García, del PT
- Maribel Martínez Ruiz, del PT
- Alejandro López, del PT
- Aracely Cruz del PT
El jueves, los diputados de estos partidos que representan a Oaxaca en la Cámara de Diputados decidieron dar un revés a la reforma electoral, lo que generó admiración, porque muchos de ellos llegaron a ocupar el cargo por la alianza que tuvieron con el partido Morena.
Al respecto, el dirigente estatal del partido Morena, Alejandro Velasco Armas, se deslindó públicamente, a través de un comunicado, de que hubieran mandado a colocar dichas lonas.
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