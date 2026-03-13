Retiran lonas con rostros de diputados “traidores a la patria” en Oaxaca

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Mantas que exhibían a diputados fueron retiradas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Fueron retiradas desde anoche las mantas colocadas en al menos ocho puentes peatonales de la capital de Oaxaca, donde exhibieron a los diputados que votaron contra la reforma electoral, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que fue rechazada en la Cámara de Diputados.

En las lonas aparecen los rostros de las diputadas del Partido del Trabajo y también del Verde Ecologista, y una leyenda que los califica como “Traidores de la patria”.

En sus rostros hay una franja de color negra que les cubre los ojos y la leyenda de “Votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”.

Las mantas fueron colocadas en los lugares más concurridos de la ciudad de Oaxaca: la entrada a la ciudad en el puente conocido como Mercado Zonal de Santa Rosa, a la altura del DIF estatal, sobre el periférico y el crucero de 5 Señores, sobre avenida Universidad.

Los diputados que aparecen en las mantas son:

Eviel Pérez Magaña, del Verde Ecologista

Raúl Bolaños Cacho, también del Verde Ecologista

Margarita García García, del PT

Maribel Martínez Ruiz, del PT

Alejandro López, del PT

Aracely Cruz del PT

El jueves, los diputados de estos partidos que representan a Oaxaca en la Cámara de Diputados decidieron dar un revés a la reforma electoral, lo que generó admiración, porque muchos de ellos llegaron a ocupar el cargo por la alianza que tuvieron con el partido Morena.

Al respecto, el dirigente estatal del partido Morena, Alejandro Velasco Armas, se deslindó públicamente, a través de un comunicado, de que hubieran mandado a colocar dichas lonas.

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