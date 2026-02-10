Explosión en ducto de Pemex deja tres muertos y seis heridos en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca atendió de manera inmediata una explosión registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la comunidad de Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, con un saldo de tres muertos y seis heridos.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y seis más lesionadas. Los hechos ocurrieron mientras se realizaban trabajos ordinarios de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que habría provocado inicialmente la explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se localiza la estación de rebombeo.

Las personas heridas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica. En tanto, en la zona continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área, a cargo de corporaciones de emergencia.

La CEPCyGR señaló que mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la seguridad en el lugar.

¿Qué dijo Pemex?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atendió un reporte de siniestro en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca, mientras personal realizaba labores de inyección con nitrógeno.

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento”, Pemex.

Finalmente, se informó que personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.