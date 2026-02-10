Rescatan a enorme ballena jorobada varada en Playa Grande, Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Rescatan a ballena jorobada en Playa Grande, Oaxaca. Foto: Conanp

Autoridades dieron a conocer que lograron rescatar a una enorme ballena jorobada que terminó varada en el Santuario Barra de la Cruz en Playa Grande, en el estado de Oaxaca.

Ballena jorobada queda varada en Playa Grande, Oaxaca

Fue la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la que dio a conocer que personal del Santuario Barra de la Cruz, ubicado en Playa Grande, en Oaxaca, logró rescatar a una enorme ballena jorobada entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero de 2026.

De acuerdo con este organismo, se trató de un ballenato macho de ballena jorobada de 4.60 metros de largo, con medidas de aleta caudal de 1.36 metros.

Según los expertos, este animal pudo quedar varado en Playa Grande, Oaxaca, por la marea alta; fue entonces que lo encontró personal del Santuario Barra de la Cruz mientras realizaban monitoreos de tortugas marinas.

“La cría aún contaba con presencia ligera del cordón umbilical”, agregaron.

Autoridades y personas ayudaron al ballenato. Foto: Conanp

¿Cómo rescataron a la ballena jorobada?

El ejemplar de ballena jorobada fue auxiliado por autoridades en coordinación con el equipo técnico de Kutzari A.C. y habitantes de la localidad de Playa Grande, Barra de la Cruz y surfistas, quienes activaron el protocolo de emergencia correspondiente.

Como parte de estas acciones, rehidrataron al ballenato y luego lo redirigieron hacia mar adentro, con lo que lograron que volviera a nadar y siguiera su trayecto.

“El hallazgo del mamífero varado se hizo del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (SEMAR), de acuerdo con el protocolo, solicitando el apoyo de la Secretaría de Protección Civil de Santa María Huatulco, y los bomberos, el Comité de Fauna Silvestre de Huatulco, y el apoyo del MVZ Salvador Neri Antonio”, informaron en un comunicado.

El ballenato pudo nadar y seguir su trayecto. Foto: Conanp

Playas de Oaxaca son puntos de avistamiento de ballenas

Las autoridades explican que las playas oaxaqueñas como Mazunte, Huatulco y Puerto Escondido son puntos clave para la observación de ballenas adultas y sus crías, quienes recorren cerca de ocho mil kilómetros desde el Pacífico Norte, hasta las costas del estado en busca de aguas cálidas.

De hecho, señalaron que durante su ruta migratoria, puede verse a las ballenas realizando saltos, aletazos y cantos, que forman parte del cortejo y comunicación de estos animales.

“Las Áreas Naturales Protegidas son un sitio de naturaleza mágica, un espacio de refugio y soporte natural para la biodiversidad, faros de esperanza y baluartes del capital natural de México“, indicaron por último.

