Salomón Jara anuncia cambios en su gobierno tras revocación de mandato en Oaxaca

Salomón Jara anuncia cambios en su gobierno. Foto: Gobierno de Oaxaca.

Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, anunció que habrá cambios en su gobierno luego del proceso de revocación de mandato que se llevó a cabo el pasado 25 de enero de 2026.

Habrá cambios en el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer que habrá cambios en su gobierno, un relanzamiento de su administración, luego de “escuchar la voz del pueblo” en la jornada de revocación de mandato.

Al respecto, el mandatario oaxaqueño explicó que esto conlleva la revisión y evaluación objetiva y crítica que ya realizó a su gabinete legal y ampliado.

“Soy una persona que sabe escuchar y tengo la humildad suficiente para aceptar que aún tenemos que trabajar mucho para estar a la altura de las expectativas sociales”, dijo en una conferencia de prensa de este pasado lunes 9 de febrero de 2026.

Se realizarán relevos en su gabinete

Por todo esto, Salomón Jara indicó que todas y todos los funcionarios que actualmente forman parte de su gobierno están sujetos a un escrutinio para medir su trabajo, y que tras esto, el próximo miércoles 18 de febrero presentará modificaciones a su gabinete.

Pero también aseguró que no sólo habrá relevos en las secretarías y organismos públicos, pues también se van a reorientar políticas, programas y acciones para enfocarlos en la atención de temas y problemáticas que la sociedad demanda.

“No se tratará de cambios cosméticos, sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”, declaró.

Una segunda etapa de su gobierno

Con todo esto, el gobernador de Oaxaca dijo que para la segunda etapa de su gobierno los rubros prioritarios serán la salud, caminos, baches y servicios públicos como el agua, alumbrado, ordenamiento del transporte, entre otros más.

De hecho, también dijo que se impulsarán proyectos específicos para los centros urbanos de todas las regiones, con el principal objetivo de modernizarlos e impulsar su desarrollo, pues agregó que éstos “garantizan oportunidades para el crecimiento económico, la mejora de su infraestructura, y el combate a la inseguridad”.

Y por último, dijo que profundizará la política de austeridad y la lucha contra la corrupción.

