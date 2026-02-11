Marina y policías, desplegados en zona de explosión de ducto de Pemex

GENERANDO AUDIO...

Agentes desplegados en la zona. Foto: Reuters

Elementos de la Marina, así como la policía municipal crearon un cerco en la zona en la que se registró la explosión en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Al despliegue de elementos de la Marina y de la policía, se sumaron, también, equipos de emergencia. De acuerdo con imágenes difundidas por Reuters, se puedo apreciar la presencia de ambulancias del Gobierno de Juchitán, así como de las fuerzas federales.

Todo lo que se sabe de la explosión del oleoducto de Pemex

La tarde de este martes 10 de febrero, Pemex confirmó el fallecimiento de 3 personas tras el estallido del oleoducto, así como el traslado de cuatro más a hospitales cercanos.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que atendió un reporte de siniestro en el ducto Nuevo Teapa – Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca, mientras personal realizaba labores de inyección con nitrógeno. Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado”, destacó Petróleos Mexicanos en un comunicado

De acuerdo con Pemex, en la zona se desplegaron elementos de la Secretaría de Marina quienes acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias.

Por su parte y a través de redes sociales, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó también la respuesta del H. Cuerpo de Bomberos, el cual, dijo atendieron el “incidente de manera inmediata”.

Autoridades lamentan la muerte de las 3 personas tras el estallido

Tras confirmarse la muerte de las 3 personas, tanto Pemex como el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentaron el fallecimiento de las víctimas y enviaron sus condolencias a la familia.

“Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, escribió el gobernador

Por su parte, Petróleos Mexicanos escribió en su comunicado:

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.