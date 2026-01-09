Coepriso detecta modus operandi de falsos inspectores en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno del estado de Oaxaca dio a conocer que han detectado a falsos inspectores o verificadores de negocios comerciales y advirtieron a la ciudadanía sobre la manera en que operan para llevar a cabo diferentes estafas.

Falsos inspectores de negocios en Oaxaca

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, específicamente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (Coepriso), en la entidad se han detectado falsos verificadores o inspectores de negocios comerciales.

Justo por esta razón, piden a las y los propietarios de los establecimientos no dejarse engañar por estas personas que se hacen pasar por personal del Gobierno oaxaqueño para llevar a cabo estafas.

¿Cómo operan los falsos inspectores?

Las autoridades de Oaxaca aseguran que ya han identificado la manera en como operan los falsos inspectores o verificadores de los establecimientos comerciales de la entidad.

Al respecto, agregan que las personas que se hacen pasar por personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado, usan chalecos apócrifos y argumentan supuestas irregularidades para exigir pagos en efectivo, lo cual constituye un delito.

¿Cómo verificar que sí sean inspectores oficiales?

Los Servicios de Salud de Oaxaca explican que los verificadores o inspectores sanitarios autorizados llevan una credencial vigente con código QR, la cual permite corroborar el nombre y número del personal en el sitio oficial.

También esta identificación debe tener los siguientes elementos: nombre completo de la persona, fotografía, número de folio, fecha de expedición y vigencia; además de firma autógrafa del funcionario que autoriza y del propio verificador, conforme al Artículo 401, fracción I, de la Ley General de Salud (LGS).

Pero también indicaron que visten chaleco o camisa con los logotipos oficiales del Gobierno del estado, así como de la dependencia.

Por otra parte, agregan, los inspectores reales llevan una orden de verificación sanitaria, la cual debe llevar datos del negocio, fecha de la visita, personal asignado, objeto y alcance de la verificación, datos y firma autógrafa de la autoridad sanitaria que autoriza y un código QR para su validación.

¿Qué hacer en caso de intento de extorsión?

Las autoridades de Oaxaca, ante cualquier intento de extorsión o fraude, ponen a disposición de la ciudadanía el correo electrónico denunciasanitaria@cofepris.gob.mx y el número telefónico 800 033 5050 para denunciar estas prácticas.

Y por último, señalan que la lista oficial de verificadores sanitarios puede consultarse en el portal institucional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

