Detienen a una pareja por estrangular a una niña de 4 años en Oaxaca

Pareja detenida por estrangular a niña. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca informaron que detuvieron a una pareja por estrangular a una niña de tan sólo 4 años de edad en la región del Istmo de Tehuantepec.

Fue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) la que dio a conocer la detención de una pareja por estrangular a una niña de 4 años en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que también fueron acusados de tentativa de feminicidio.

Al respecto, indicaron que tras las investigaciones con perspectiva de género que llevaron a cabo, ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de dos personas, una mujer y un hombre, identificados como G.M.S.L. y J.V.M.

Sí, agregaron que estas detenciones las realizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

¿Qué ocurrió con la niña?

Según las autoridades oaxaqueñas, los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando la niña estaba frente a su casa y los agresores se le acercaron y le ofrecieron dinero para que los acompañara a otro lugar.

Después de esto, la menor fue trasladada en una motocicleta a una zona despoblada, donde fue atacada físicamente, presumiblemente estrangulada, provocando que perdiera el conocimiento.

Afortunadamente, la niña fue localizada con vida y la Fiscalía de Oaxaca activó los protocolos de investigación con perspectiva de género y enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Una vez que la FGEO recabó los datos de pruebas suficientes a través de la investigación ministerial de la Vicefiscalía Regional del Istmo, logró obtener una orden de aprehensión en contra de G.M.S.L. y J.V.M., por el delito de tentativa de feminicidio agravado”, indicaron las autoridades en un comunicado que se compartió en sus redes sociales oficiales.

Luego de ser detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

