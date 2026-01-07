GENERANDO AUDIO...

Mujer acusada de robo de joyas en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer recientemente que lograron detener a una mujer acusada del robo de unas joyas valuadas en más de nueve millones de pesos (mdp).

Mujer es acusada de robo de joyas en Oaxaca

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE), detuvieron a una mujer identificada como C.C.C.C. por estar acusada de robo agravado de unas joyas valuadas en millones de pesos, cometido en contra de otra persona identificada como A.L.A.L.

Según el expediente hecho por las autoridades locales, este crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Centro de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca, en el estado de Oaxaca.

Al respecto, agregan que la mujer robó un lote aproximado de 100 joyas que tendrían un valor de más de nueve millones de pesos.

La mujer acusada de robar joyas valuadas en millones. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Empeñó las joyas luego de robarlas

La investigación de las autoridades oaxaqueñas apunta a que luego del robo de las joyas, la mujer decidió empeñarlas para obtener dinero.

De hecho, indicaron que también reconoció el robo a la afectada, pero que después de decirle que había empeñado las piezas, le aseguró que se las devolvería después, pero esto nunca ocurrió.

Por esta razón, la víctima denunció a la mujer ante las autoridades y la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, comenzó el procedimiento legal correspondiente para recabar las pruebas y obtener una orden de aprehensión en contra de la mujer acusada del robo de las joyas.

“Una vez localizada, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento al mandato judicial logrando su detención en la colonia Centro de San Juan Bautista Tuxtepec, por lo que quedó a disposición de la autoridad competente para resolver su situación jurídica”, señalaron las autoridades oaxaqueñas.

