Comando ejecuta a Joel Ángel Bravo Martínez alcalde en Oaxaca, ya investigan

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Investigan homicidio del edil de San Miguel Amatitlán en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Donde ocurrió el ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas al interior del domicilio del alcalde, ubicado en el municipio de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca.

Un grupo de hombres armados ingresó al inmueble y realizó disparos contra el edil. Tras la agresión, corporaciones de seguridad y personal ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Quien era Joel Bravo Martínez

Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años de edad y se desempeñaba como presidente municipal de San Miguel Amatitlán. Llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y en el proceso electoral de 2024 participó como candidato de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició los trabajos de investigación ministerial y pericial por la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal.

Joel Ángel Bravo sufrió un asalto semanas antes

El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez ocurre semanas después de que fuera víctima de un presunto asalto carretero.

El pasado 22 de mayo, el alcalde circulaba por la carretera Acatlán-Oaxaca, en inmediaciones del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla, acompañado por tres integrantes de su equipo de trabajo.

Investigaciones seguirán en marcha

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna relación entre aquel hecho y el homicidio registrado este sábado en San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y establecer las líneas de investigación correspondientes.

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