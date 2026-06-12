Se registra nuevo derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca

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Nuevo derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Pemex

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que se registró una nueva fuga de combustóleo en el municipio de Salina Cruz. Por esta razón, agregaron, su personal ya se encuentra en el lugar donde apenas había ocurrido otro incidente de este mismo tipo.

Nueva fuga de combustóleo en Salina Cruz

Fue la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca la que dio a conocer en sus redes sociales oficiales que se registró una nueva fuga de combustóleo pesado, justo en el mismo punto donde había ocurrido un incidente del mismo tipo hace unos días, en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec.

Por esta razón, indicaron que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegaron al lugar para atender este nuevo derrame y también para implementar las acciones operativas necesarias para el control y contención de esta sustancia en Oaxaca.

“La CEPCyGR mantiene coordinación permanente con Pemex, autoridades municipales y dependencias competentes para dar seguimiento a los trabajos que se realizan en la zona, así como para evaluar y mitigar cualquier posible afectación derivada de este incidente“, se lee en su comunicado.

Labores siguen para controlar el derrame

La dependencia de Protección de Civil de Oaxaca aseguró que las labores de inspección, atención y monitoreo siguen “de manera ininterrumpida”, pues su principal objetivo es garantizar el control de la situación y salvaguardar a la población y al medio ambiente.

Por último, exhortaron a ciudadanas y ciudadanos a que se mantengan informados por medio de los canales oficiales y también les pidieron atender todas las recomendaciones que den las autoridades.

Ya se había registrado un derrame antes

Hace unos días, Pemex informó que su personal atendía una fuga de hidrocarburo registrada en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, luego de que habitantes denunciaran la presencia de un material viscoso en diversas calles de la ciudad, presuntamente arrastrado por las lluvias.

Sí, por ese anterior derrame, las autoridades estatales de Protección Civil informaron que la situación se encontraba bajo control y que no representaba un riesgo para la población de las colonias afectadas.

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