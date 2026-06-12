¿Qué se sabe del ataque directo al alcalde de Miahuatlán, Oaxaca?

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Ataque contra alcalde de Miahuatlán, Oaxaca. Foto: Getty Images

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, sufrió un ataque directo en el que resultó herido. Por esta razón, la Fiscalía del estado informó que ya investiga y revisa videos para dar con los presuntos agresores del presidente municipal oaxaqueño.

Alcalde de Miahuatlán sufre ataque en Oaxaca

A través de un comunicado oficial compartido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca informó que el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, y un acompañante sufrieron un ataque con disparos de arma de fuego por parte de personas desconocidas.

Según los reportes de las autoridades oaxaqueñas, el presidente municipal resultó con una lesión que no pone en riesgo su vida. Sin embargo, el alcalde señaló después que el estado de salud de su acompañante es grave.

De hecho, la Secretaría de Seguridad del Estado indicó que ambos fueron trasladados a un hospital para darles la atención médica correspondiente.

Igualmente, la dependencia señaló que la Agencia Estatal de Investigaciones, en conjunto con la Policía Estatal y otras corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad, desplegaron un operativo activo en la zona para la búsqueda de los responsables.

Analizan videos y buscan vehículos para dar con los presuntos responsables del ataque

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó que, tras el ataque contra el alcalde de Miahuatlán, se establecieron líneas de investigación luego de obtener videos en los que se puede observar a sus presuntos agresores.

También indicaron que, a la par del análisis técnico de las grabaciones, realizan todas las acciones ministeriales conducentes, manteniendo activos los protocolos de investigación y el despliegue en campo de equipos multidisciplinarios para la recolección y procesamiento de indicios criminalísticos.

“Estas labores se ejecutan en estrecha coordinación interinstitucional con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal, sumando esfuerzos operativos y de inteligencia para lograr la plena identificación, localización y detención de los responsables”, aseguraron.

Por último, explicaron que lograron identificar las características de los vehículos en los que los agresores escaparon, por lo que las autoridades continúan con el rastreo táctico y territorial en la región.

Acompañante “se debate entre la vida y la muerte”

Por medio de su página oficial de Facebook, el alcalde de Miahuatlán, César Figueroa, informó que su estado de salud tras el ataque es bueno, pero que su acompañante “se debate entre la vida y la muerte”.

Agradeció también a todas las personas que preguntaron cómo se encontraba y que mostraron preocupación.

“Afortunadamente me encuentro bien y el joven se debate entre la vida y la muerte. Gracias por sus llamadas, mensajes, oraciones y muestras de cariño; han significado mucho para mí y mi familia en estos momentos”, dijo.

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