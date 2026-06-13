Mar de fondo destruye palapas y causa pérdidas en Bahía La Ventosa, Oaxaca

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Mar de fondo en Oaxaca provoca severas afectaciones. Foto: Cuartoscuro

El fenómeno de mar de fondo provocó severas afectaciones en Bahía La Ventosa, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde el fuerte oleaje destruyó palapas y causó pérdidas económicas a decenas de familias dedicadas al turismo y la actividad restaurantera.

Los intensos embates del mar arrasaron con estructuras ubicadas a la orilla de la playa, dejando daños materiales en negocios que representan el principal sustento de los habitantes de esta zona del Golfo de Tehuantepec.

Oleaje alcanzó restaurantes y áreas de servicio

Prestadores de servicios señalaron que el agua ingresó a sus establecimientos y estuvo cerca de afectar áreas de cocina.

“Nos entró todo acá. Casi llegaba hasta mi cocina y como yo estoy de frente pues es donde me pega más el oleaje”, relató la restaurantera Rogelia Castillejos.

Asimismo, los afectados indicaron que los daños ocurrieron en cuestión de horas debido a la fuerza de las olas registradas durante los últimos días.

Habitantes alertan por el avance del mar

Más allá de las pérdidas materiales, los pobladores manifestaron preocupación por la erosión costera que, aseguran, ha reducido paulatinamente la franja de arena en la bahía.

Según los restauranteros, la playa ha ido desapareciendo con el paso de los años, lo que acerca cada vez más el mar a las zonas comerciales y turísticas.

“Tantos malecones y todo lo que se ha hecho, pues la playa ha venido ahora sí lastimando, avanzando más”, comentó Castillejos.

Turismo y economía local, entre los más afectados

Los comerciantes reconocieron que el mar de fondo es un fenómeno natural recurrente, pero consideran que sus efectos son cada vez más notorios. Además de las afectaciones por el oleaje, señalaron que la temporada de lluvias ha reducido la llegada de visitantes, lo que complica aún más la recuperación económica.

Por ello, los habitantes de Bahía La Ventosa advirtieron que estos fenómenos no solo generan pérdidas materiales, sino que también amenazan con transformar el paisaje costero y afectar la forma de vida de quienes dependen del turismo en la región.

Mientras tanto, decenas de familias continúan retirando escombros y evaluando daños para intentar reactivar sus negocios lo antes posible.

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