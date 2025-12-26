GENERANDO AUDIO...

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Foto: @salomonj

Hace unos días, el pasado lunes 22 de diciembre de 2025, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó llevar a cabo un proceso de revocación de mandato para el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, por lo que acá les queremos contar todos los detalles al respecto.

Aprueban revocación de mandato para Salomón Jara

En una sesión extraordinaria urgente que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó la Convocatoria del Proceso de Revocación de Mandato del gobernador del estado, Salomón Jara, quien ocupará el cargo oficialmente hasta 2028.

En esta sesión, las consejeras y consejeros también avalaron los acuerdos para la organización, desarrollo y vigilancia de este procedimiento en el que se dará la participación ciudadana, conforme al marco legal aplicable.

Foto: Cuartoscuro

De hecho, también se aprobó el calendario que se seguirá para este proceso de revocación de mandato de Salomón Jara como gobernador de Oaxaca, en el cual se establecen etapas y actividades que se llevarán a cabo en los siguientes 30 días.

Además de los lineamientos para implementar la observación ciudadana, la convocatoria dirigida a las personas interesadas en participar como observadores, y las pautas para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales, con las que se regulará la recepción y el cómputo de los resultados del procedimiento.

Y por último, acordaron el diseño y la impresión de la papeleta, actas y demás documentos electorales, así como la aprobación de materiales y líquido indeleble que se utilizarán durante el proceso.

¿Cómo será la revocación de mandato de Salomón Jara?

Cómo lo menciona el Gobierno del estado de Oaxaca, el proceso de revocación de mandato de Salomón Jara se llevará a cabo el próximo 25 de enero de 2026, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad.

Un procedimiento impulsado por Morena y el propio mandatario estatal y validado por más de 500 mil firmas de apoyo, cantidad que superó por mucho la cantidad requerida por el IEEPCO de más de 300 mil firmas.

Se trata de un procedimiento histórico, pues es la primera vez que un gobernador oaxaqueño se enfrentará a una consulta ciudadana para decidir si continúa su administración o no, algo parecido a lo que ocurrió en 2022 a nivel federal con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Foto: Uno TV

Como se menciona en la convocatoria, la pregunta que se incluirá en las papeletas para la revocación de mandato será la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que, a Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”.

Será la ciudadanía la que emitirá su voto de manera libre y secreta en las casillas instaladas, votando por alguna de las siguientes respuestas:

Que se revoque el mandato por pérdida de la confianza

Que siga en la Gubernatura

Como menciona el instituto electoral oaxaqueño, la revocación de mandato procederá por mayoría absoluta y su resultado será vinculante para Salomón Jara, sólo en caso de que la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral del Estado indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

¿Qué dijo el gobernador de Oaxaca sobre la revocación de mandato?

Luego de darse a conocer la aprobación del proceso de revocación de mandato, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo, a través de sus redes sociales oficiales, que reconocía el trabajo del consejo general del IEEPCO.

Además, confirmó que el 25 de enero de 2026 “se realizará la jornada de votación de este mecanismo de participación ciudadana, mismo que será histórico en nuestro estado y el país”.

Foto: Cuartoscuro

Revocación costará más de 186 millones de pesos

Por otra parte, se ha señalado que este proceso de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara costará 186 millones 208 mil 939 pesos, lo cual representa el 31.6% del total del presupuesto que tendrá el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2026.

Esta organización contemplaba en su anteproyecto presupuestal un gasto por 569 millones 122 mil 393 pesos para este próximo año. Y de hecho, para la revocación y otros proyectos tenían presupuestado 249 millones 528 mil 879 pesos.

Por estas cantidades de dinero, muchos han comenzado a preguntarse qué tan necesario es llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, pues consideran que debería invertirse esto en otras cosas que consideran más necesarias.

