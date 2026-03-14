Defensor chatino desaparece junto con su hermano en Oaxaca

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Desaparece Jorge Antonio Procopio, defensor chatino. FOTO: FB/cnploaxaca

La desaparición de Jorge Antonio Procopio, defensor chatino, y de su hermano Saúl Antonio Procopio fue denunciada en Oaxaca por organizaciones sociales y magisteriales. Ambos desaparecieron en la comunidad Vega del Sol, en Santa María Jacatepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La Sección 22 informó que los dos hombres fueron sustraídos y golpeados por un grupo de civiles armados. Hasta el momento, no se conoce su paradero y distintas organizaciones exigieron a las autoridades una respuesta inmediata.

De acuerdo con la denuncia pública, Jorge Antonio Procopio es un defensor territorial chatino e integrante de una organización comunitaria que se ha movilizado para proteger la tierra frente a intentos de despojo. Su labor también incluyó exigir al Estado mexicano atención al conflicto territorial en la zona.

La Sección 22 señaló que este caso resulta más grave porque el propio defensor ya había advertido sobre esta situación y, según lo expuesto, ya la había reportado ante las autoridades. Pese a ello, acusaron que no hubo acciones de prevención por parte del Estado.

Sección 22 y CNPL exigen localización inmediata

Ante estos hechos, la Sección 22 hizo un llamado urgente a las autoridades de justicia y de derechos humanos para frenar cualquier acto de intimidación contra personas que defienden la tierra y el territorio.

Por su parte, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos de Lucha (CNPL) pidieron atención inmediata y la localización de ambos defensores. También rechazaron este tipo de agresiones directas contra quienes participan en la defensa del territorio en sus comunidades.

La exigencia de las organizaciones es que las autoridades actúen de inmediato para dar con el paradero de Jorge Antonio Procopio y Saúl Antonio Procopio.

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