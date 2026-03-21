Desaparece Mauricio, joven oaxaqueño de 22 años, en Sinaloa

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Desaparece joven mixteco en Sinaloa. FOTO: DNOL- Oaxaca

Desde el 20 de diciembre de 2025 no se sabe nada de Mauricio Vázquez Cruz, joven jornalero mixteco de 22 años, originario de Huajuapan de León, Oaxaca, quien desapareció en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, tras haber viajado por trabajo días antes.

Mauricio salió el 8 de diciembre de su comunidad, contratado por la empresa “Viva Organizada”, y permaneció solo 12 días en Sinaloa antes de su desaparición. Su madre, Elena Cruz Ramírez, denunció el caso ante la Fiscalía de Oaxaca, pero asegura que no ha recibido apoyo suficiente.

La madre del joven relató que la empresa no le informó oportunamente que su hijo no regresó a dormir. Al comunicarse con el reclutador, le dijeron que “es muy normal que se vayan”.

Mauricio, según su familia, era un joven trabajador cuyo objetivo era ahorrar dinero para comprar un terreno y construir su casa. Su madre afirmó que mantenían comunicación constante, por lo que considera inusual que no se haya reportado.

A tres meses de su desaparición, la familia enfrenta dificultades económicas para viajar a Sinaloa y continuar la búsqueda, además del temor por la violencia en la zona.

Denuncian falta de apoyo de autoridades

Elena Cruz también acusó falta de sensibilidad por parte de autoridades de Oaxaca. Señaló que, tras presentar una queja ante Derechos Humanos, dejó de recibir información sobre el caso.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades le indicaron que debía trasladarse a Sinaloa para obtener avances, lo cual no ha sido posible por falta de recursos y condiciones de seguridad.

El único respaldo legal lo ha recibido del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, encabezado por Maurilio Santiago Reyes, quien ha alertado sobre el aumento de desapariciones de jóvenes jornaleros.

Ante el caso, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la acción urgente 2281/2026, dirigida al Estado mexicano.

El organismo solicitó aplicar medidas inmediatas, conforme al artículo 30 de la Convención, para la búsqueda y localización con vida de Mauricio Vázquez Cruz.

Las autoridades mexicanas deberán informar sobre las acciones implementadas en este caso.

La familia continúa a la espera de avances en la investigación.

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