Denuncian desaparición de David Antonio Ramírez, estudiante de preparatoria, en Mazatlán

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David Antonio Ramírez. Foto: FGE Sinaloa

Familiares piden ayuda para localizar a David Antonio Ramírez Muñiz, joven de 17 años y estudiante de preparatoria, quien desapareció el pasado martes en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Buscan a David Antonio Ramírez, estudiante de prepa, desaparecido en Mazatlán

La ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa menciona que David Antonio Ramírez fue visto por última vez el pasado 17 de marzo, en el fraccionamiento Tellerías, en Mazatlán. Familiares del joven mencionan que aún llevaba el uniforme de la prepa.

Para ayudar a localizarlo, las autoridades comparten los siguientes datos: el estudiante mide 1.73 metros, es de complexión mediana, tez clara; cabello largo, lacio, de color café; ojos café claro. Como seña particular cuenta con una cicatriz de 8 centímetros en el empeine del pie izquierdo.

Familiares piden ayuda para localizar a David Antonio Ramírez

Además del reporte ante la Fiscalía, familiares de David Antonio Ramírez han acudido a las redes sociales para pedirle ayuda a la población.

Una persona que se identifica como tía del desaparecido escribió un emotivo mensaje en un grupo de Facebook: “hijo, si lees esto por favor comunícate con nosotros, no tengas miedo, sabes que tu mami está sufriendo como nunca en la vida, por favor regresa”.

En otro mensaje, esta misma persona le ofrece ayuda a su sobrino y le pide que se comunique con ella, para saber que está bien: “tu mamá está desconsolada, dime donde estás, si quieres yo te apoyo, yo siempre me he portado bien contigo, puedes confiar en mí, márcame, contéstame en WhatsApp si quieres, solo haznos saber que estás bien, papi”.