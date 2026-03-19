Amnistía alerta por crisis de desapariciones y rezago forense en Sinaloa

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Foto: Cuartoscuro

Amnistía Internacional México expresó su “profunda preocupación” por las denuncias sobre fallas en los procesos de identificación forense y en la investigación de desapariciones en Sinaloa, luego de que se exhumaran más de 50 cuerpos sin que exista, hasta ahora, un plan integral de identificación.

La organización sostuvo que esta situación prolonga la incertidumbre de las familias y exhibe un rezago institucional. La primera exhumación masiva en el panteón 21 de Marzo de Culiacán concluyó con 57 cuerpos recuperados, según reportes públicos sobre el operativo.

Amnistía señaló además que la falta de personal y recursos en la Fiscalía impide avances de fondo en las investigaciones. En su posicionamiento, pidió a las autoridades implementar un plan integral de identificación, fortalecer capacidades institucionales y garantizar investigaciones efectivas.

Amnistía vincula caso de Sinaloa con crisis de desapariciones

La organización relacionó lo ocurrido en Sinaloa con los hallazgos de su informe “Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, publicado en julio de 2025. Ese documento se basa en la experiencia de más de 600 mujeres buscadoras y advierte que la búsqueda de personas desaparecidas en México ocurre en un entorno de alto riesgo, impunidad y violencia institucional.

Amnistía documentó que 97% de las mujeres buscadoras entrevistadas reportó haber enfrentado violencias o afectaciones durante su labor. Entre ellas aparecen amenazas, extorsiones, ataques, desplazamiento forzado y daños a la salud física y mental.

También advirtió que las fiscalías mantienen prácticas contrarias a estándares internacionales, como investigaciones deficientes, revictimización y demoras en las denuncias.

Qué pidió Amnistía a las autoridades mexicanas

Frente a este panorama, Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a garantizar la identificación digna de restos, el acceso a la justicia y mecanismos eficaces de búsqueda e investigación. También pidió reconocer y proteger la labor de las mujeres buscadoras, quienes han asumido tareas que legalmente corresponden a las autoridades.

El caso de Sinaloa vuelve a poner en el centro la crisis forense y la exigencia de respuestas para las familias de personas desaparecidas.

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