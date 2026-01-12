Descubren posible tumba mixteca con objetos de oro en San Pedro Jaltepetongo; INAH se pronuncia

GENERANDO AUDIO...

Descubren supuesta tumba mixteca en San Pedro Jaltepetongo. Foto: Getty Images.

En redes sociales comenzaron a compartir varias fotos del supuesto hallazgo de una tumba mixteca con varias piezas arqueológicas en San Pedro Jaltepetongo, en el estado de Oaxaca, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que aún debe verificar su autenticidad.

Encuentran supuesta tumba mixteca en San Pedro Jaltepetongo

Un usuario en redes sociales conocido como “Señor Blue” compartió en sus diferentes cuentas que pobladores de San Pedro Jatepetongo, en el estado de Oaxaca, encontraron, por casualidad, una supuesta tumba mixteca prehispánica.

Pero además de esto, indicó que igualmente habían descubierto y recuperado decenas de piezas arqueológicas, incluyendo algunas hechas de oro.

En su publicación hecha en su cuenta de Facebook, este usuario además incluyó varias fotografías que muestran vasijas, puntas y las piezas de oro que presuntamente fueron extraídas de un pozo que encontraron trabajadores del lugar.

El INAH dice que falta verificar su autenticidad

A través de un comunicado compartido en su página de Facebook, el INAH Oaxaca informó que su personal ya se encuentra en comunicación con autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo por el hallazgo de esta supuesta tumba mixteca.

De hecho, a pesar de la difusión de las fotos de la presunta tumba y de las piezas arqueológicas, el instituto indicó que aún falta que un especialista viaje a la localidad para verificar la autenticidad de este descubrimiento que se ha vuelto viral en redes sociales.

Piden tener cuidado con la difusión de sitios arqueológicos no abiertos

Por otra parte, el INAH Oaxaca pidió a la ciudadanía, comunicadores y creadores de contenido tener cuidado con la difusión de sitios arqueológicos abiertos al público o de espacios en investigación o de reciente descubrimiento.

Aunque reconoció que la creación de contenido ha permitido que el público se acerque más a la riqueza patrimonial, también señaló que es importante evitar la desinformación que promueve los saqueos y la destrucción del legado prehispánico.

Al respecto, agregaron que se puede exponer la ubicación precisa de los sitios arqueológicos para dar pie a saqueos o provocar que personas que realicen algún hallazgo, pese a no tener malas intenciones, lleven a cabo acciones que dañen el patrimonio o destruyan su contexto.

Incluso agregaron que todo esto podría significar un delito federal y también un obstáculo para la protección, recuperación, restauración, conservación, investigación, difusión y trascendencia del patrimonio cultural.

