Desde hace algunas horas, en redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar cómo golpean a un alumno de una secundaria del estado de Oaxaca mientras sus compañeros sólo se ríen.
Golpean a un alumno en secundaria de Oaxaca
Como les contábamos, en redes sociales varios usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video en el que se puede ver cómo golpean a un alumno de una secundaria de Oaxaca mientras algunos de sus compañeros grababan y se reían, sin hacer absolutamente nada por ayudarlo o defenderlo.
Sí, de acuerdo con las publicaciones que han compartido la grabación, esta agresión ocurrió en una escuela ubicada en el municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.
Exigen a las autoridades de Oaxaca intervenir en este caso
Por este video en el que se ve cómo un adolescente golpea a unos de sus compañeros de menor estatura, muchos usuarios de redes sociales se han indignado y molestado por lo que exigen que las autoridades del estado de Oaxaca investiguen el caso u hagan algo al respecto.
Hasta el momento, ninguna autoridad, ni siquiera alguna educativa oaxaqueña, ha dado a conocer información sobre estos hechos o si ya están investigando qué fue lo que pasó.
