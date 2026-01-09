GENERANDO AUDIO...

Comparten video de un alumno golpeado en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

Desde hace algunas horas, en redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar cómo golpean a un alumno de una secundaria del estado de Oaxaca mientras sus compañeros sólo se ríen.

Golpean a un alumno en secundaria de Oaxaca

Como les contábamos, en redes sociales varios usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video en el que se puede ver cómo golpean a un alumno de una secundaria de Oaxaca mientras algunos de sus compañeros grababan y se reían, sin hacer absolutamente nada por ayudarlo o defenderlo.

Sí, de acuerdo con las publicaciones que han compartido la grabación, esta agresión ocurrió en una escuela ubicada en el municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

Exigen a las autoridades de Oaxaca intervenir en este caso

Por este video en el que se ve cómo un adolescente golpea a unos de sus compañeros de menor estatura, muchos usuarios de redes sociales se han indignado y molestado por lo que exigen que las autoridades del estado de Oaxaca investiguen el caso u hagan algo al respecto.

Hasta el momento, ninguna autoridad, ni siquiera alguna educativa oaxaqueña, ha dado a conocer información sobre estos hechos o si ya están investigando qué fue lo que pasó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.