Desmienten en Oaxaca supuesta desaparición masiva de 20 niños

Desmienten desaparición de 20 niños en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

Este fin de semana pasado comenzó a compartirse en redes sociales la noticia de la supuesta desaparición de 20 niños en el estado de Oaxaca, sin embargo, horas después las autoridades de seguridad locales desmintieron la información, asegurando que era falsa.

¿Qué se decía sobre la supuesta desaparición de 20 niños en Oaxaca?

Este pasado sábado 31 de enero de 2026 comenzó a compartirse una noticia en redes sociales en la que se afirmaba la desaparición de 20 niñas y niños en el estado de Oaxaca, por lo que usuarios comenzaron a mostrar su preocupación por este hecho.

En la publicación que empezó a circular en Facebook, se afirmaba que no había reportes o información de aproximadamente 20 menores de edad que viajaban en una camioneta desde Puerto Escondido hacia Mitla por un juego o partido.

También en el posteo se reclamó la falta de respuesta de las autoridades del estado de Oaxaca y hasta se compartió la foto de la supuesta camioneta en la que viajaban los niños, pidiendo que si alguien la veía o tenía información sobre ella, la revisara, pues se indicaba que una persona estaba buscando el vehículo.

Autoridades desmienten la desaparición de los 20 niños

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desmintió esta información difundida, en la cual se aseguraba la desaparición de 20 niñas y niños que viajaban de Puerto Escondido a Mitla.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca descarta cualquier versión sobre la supuesta desaparición de 20 niños, luego de publicaciones en redes sociales que difundieron esta noticia sin confirmar”, se lee en el comunicado.

Incluso las autoridades oaxaqueñas afirmaron que tras detectar esta información, distintas áreas especializadas de la Fiscalía llevaron a cabo las verificaciones correspondientes con instituciones encargadas de la seguridad y búsqueda de personas.

Fue justo así que descartaron la existencia de reportes relacionados y pudieron confirmar que no había ninguna denuncia formal por esos hechos.

Por todo esto, la Fiscalía de Oaxaca pidió a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales de la institución, así como a abstenerse de continuar difundiendo información que ha sido confirmada como falsa, para evitar la desinformación y la generación de alarma social.

Comunicado de la Fiscalía de Oaxaca sobre la supuesta desaparición de 20 niños.

