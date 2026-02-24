Pobladores irrumpen en Congreso de Oaxaca y se llevan a alcaldesa; hay 30 detenidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Facebook/ Italivy Juarez

Un grupo de pobladores de San Agustín Amatengo irrumpió este martes en el Congreso de Oaxaca y se llevó por la fuerza a la presidenta municipal Italivy Sarahí Juárez Ramírez, luego de que el Pleno rechazara un dictamen para revocar su mandato.

Tras una persecución, fuerzas de seguridad lograron rescatar a la edil y confirmaron la detención de 30 personas por estos hechos.

Irrupción tras rechazo de revocación de mandato

Los hechos ocurrieron mientras el Congreso discutía la revocación del mandato de la alcaldesa para el periodo 2025-2027. Luego de que el dictamen fuera rechazado, habitantes que se encontraban en el recinto manifestaron su inconformidad.

De acuerdo con los reportes, el grupo ingresó al edificio legislativo y confrontó directamente a la edil.

Video muestra momento en que la alcaldesa es llevada por la fuerza

En videos difundidos en redes sociales se observa a la presidenta municipal siendo seguida y confrontada por un grupo de mujeres, algunas encapuchadas, dentro y fuera del recinto.

En las imágenes se aprecia cómo la alcaldesa intenta retirarse del lugar, pero es alcanzada y obligada a subir a una ambulancia, que posteriormente se retira del sitio.

Según los reportes oficiales, tras el traslado se desplegó un operativo que derivó en una persecución y en el rescate de la funcionaria, quien fue puesta a salvo.

Autoridades confirman 30 detenidos

Las fuerzas de seguridad informaron que 30 personas fueron detenidas por su presunta participación en la irrupción, la retención y el traslado forzado de la alcaldesa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.