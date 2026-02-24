Detienen a líder y a operador financiero de los “Cromos” en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Detienen a líder y a operador de los “Cromos” en Oaxaca. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que detuvo a dos importantes miembros de la organización criminal los “Cromos”, la cual opera principalmente en el Istmo.

Autoridades logran detener a dos miembros de los “Cromos” en Oaxaca

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, tras acciones interinstitucionales coordinadas a través del gabinete de Seguridad local, lograron detener a dos personas involucradas en hechos delictivos ocurridos en el Istmo.

Según información de las autoridades oaxaqueñas, se trata de dos operadores de la organización delictiva los “Cromos”, la cual lleva a cabo acciones criminales en este estado del país.

Su arresto ocurrió el pasado domingo 22 de febrero, luego de que se reportaran incendios en distintos sitios.

Durante ese día, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca implementaron despliegues como parte del Operativo Istmo en Paz, lo cual permitió su detención.

Foto: Fiscalía de Oaxaca.

¿Quiénes son los detenidos?

La Fiscalía de Oaxaca señala que los detenidos son identificados como R.V.J., considerado uno de los principales operadores de los diferentes brotes de violencia del domingo; y como C.T.O., quien se cree era el operador financiero más relevante de la organización delictiva de los “Cromos”.

“Los dos detenidos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Oaxaca, a fin de iniciar el proceso penal correspondiente por su participación en la autoría material de estos hechos”, se lee en el comunicado de las autoridades.

Foto: Fiscalía de Oaxaca.

¿Por qué hubo ataques el domingo 22 de febrero?

Según los trabajos de inteligencia criminal de las autoridades oaxaqueñas, los ataques ocurridos el domingo 22 de febrero están relacionados con las actividades de la célula delictiva de los “Cromos”, identificada como uno de los principales generadores de violencia en la región.

“El gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca reitera que no habrá impunidad frente a actos que atenten contra la paz y la seguridad de la población, y que se continuará actuando con firmeza, coordinación y apego a la ley para garantizar el orden y la tranquilidad en el estado”, aseguraron.

