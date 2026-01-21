Detienen a 7 policías de San Miguel Panixtlahuaca por homicidio de niño de 10 años

GENERANDO AUDIO...

Detienen a policías por homicidio de niño. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a siete policías municipales de San Miguel Panixtlahuaca por su presunta relación con el homicidio de un niño de tan sólo 10 años de edad.

7 policías de San Miguel Panixtlahuaca son detenidos por homicidio de niño

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que detuvieron a siete policías municipales de San Miguel Panixtlahuaca por su presunta relación con el homicidio de un niño de 10 años de edad, a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego.

Al respecto, agregaron que un equipo multidisciplinario de la dependencia, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, realiza las labores legales para establecer cómo ocurrieron los hechos y se castigue a los culpables.

“Es por ello que, en una acción inmediata conforme a los primeros resultados de las investigaciones iniciales,la FGEO detuvo a siete elementos activos de la policía municipal de Panixtlahuaca, a quienes se investiga para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos”, se lee en un comunicado que compartió la Fiscalía del estado.

¿Qué se sabe sobre el asesinato del menor en Oaxaca?

Según la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron el domingo 18 de enero de 2026, cuando el niño de 10 años se encontraba cerca de una cancha de futbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

Testigos indicaron a las autoridades que hasta este lugar llegaron policías municipales, por lo que el menor de edad y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos por los oficiales. Más tarde se escucharon detonaciones.

Entonces, el 19 de enero, encontraron el cuerpo del niño a orillas del río de la localidad, a la altura de la colonia Cristo Rey.

“A partir de estos hechos, las autoridades municipales dieron intervención a la Fiscalía de Oaxaca que abrió la carpeta de investigación por el delito de Homicidio Calificado, además de realizar los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete elementos de la policía municipal, mientras avanzan las investigaciones”, informó la Fiscalía de Oaxaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.