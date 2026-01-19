Oaxaca presenta imagen oficial de la Guelaguetza 2026

GENERANDO AUDIO...

Presentan imagen oficial de la Guelaguetza 2026. Foto: Gobierno de Oaxaca.

El Gobierno del estado de Oaxaca presentó la que será oficialmente la imagen del festival de la Guelaguetza este 2026, justo para su edición número 94.

La nueva imagen para la Guelaguetza 2026

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el Gobierno de Oaxaca y el gobernador Salomón Jara presentaron la que será la imagen oficial de la Guelaguetza este 2026.

La ilustración llamada “Sinfonía de Colores” representará la edición número 94 de esta celebración cultural importante a nivel nacional e internacional.

Al respecto, indicaron que fue creada por el artista Noel Gómez Lorenzo, originario de San Juan Colorado, quien resultó ganador del concurso en el que participaron 41 obras de creadoras y creadores oaxaqueños.

Imagen de la Guelaguetza se llama “Sinfonía de Colores”. Foto: Gobierno de Oaxaca.

¿Cómo es la nueva imagen de la Guelaguetza?

“Sinfonía de Colores” es una pieza de 70 por 100 centímetros, la cual está hecha en óleo sobre tela y en estilo realista. Se trata de una composición en la que se observan mujeres y hombres danzantes, vestidos tradicionales y abanicos de color que representan la diversidad cultural de las ocho regiones del estado de Oaxaca.

“En ella se celebra a la Guelaguetza no sólo como una fiesta, sino como un acto profundo de identidad, intercambio y memoria colectiva del pueblo oaxaqueño”, se lee en un comunicado oficial.

Por último, las autoridades oaxaqueñas aseguraron que con base a la convocatoria, el autor de la obra recibirá un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo, se garantizará su participación en la exposición colectiva “Pinceladas de Tradición” durante julio, mes de la Guelaguetza 2026, además de un apoyo que se entregará al finalizar la 94 edición.

