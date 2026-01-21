Revocación de mandato en Oaxaca: checa dónde te toca votar

GENERANDO AUDIO...

Casillas para votar en la revocación de mandato de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dio a conocer dónde se encontrarán las casillas para que las personas puedan votar para la revocación de mandato en este estado de la república.

¿Dónde estarán las casillas para votar en la revocación de mandato de Oaxaca?

Como les contamos, el Instituto Electoral de Oaxaca informó que ya hay una lista con la ubicación de todas las casillas en las cuales se podrá votar durante la jornada de revocación de mandato.

En cumplimiento al calendario que se aprobó por el consejo general de esta institución, publicaron el listado que incluye el distrito local, municipio, sección electoral, tipo de casilla y el domicilio donde estará instalada.

Este es el enlace donde podrán consultar las casillas que se colocarán para la votación de revocación de mandato en Oaxaca: https://www.ieepco.org.mx/cat-info/ubica-tu-casilla-rm2026.

Foto: Cuartoscuro

Se instalarán más de dos mil casillas

Por otra parte, las autoridades electorales de Oaxaca informaron que para la jornada de revocación de mandato se prevé la instalación de dos mil 816 casillas en todo el estado, a las cuales podrán asistir las personas el día domingo 25 de enero de 2026, en un horario de las 8:00 a las 18:00 horas.

“La Jornada de Revocación de Mandato se llevará a cabo este domingo 25 de enero de 2026, en todo el estado, permitiendo a la ciudadanía oaxaqueña ejercer su derecho a opinar respecto a la siguiente pregunta: ‘¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine el periodo?’“, se lee en un comunicado del IEEPCO.

Por último, piden a la ciudadanía que se informe por medio de los canales oficiales y a participar de manera libre, informada y responsable en este proceso de participación ciudadana.

