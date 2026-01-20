Procesan a tres exfuncionarios de San Juan Lajarcia por violencia política de género en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Procesan exfuncionarios por violencia política de género. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que vinculó a proceso a tres exfuncionarios del municipio de San Juan Lajarcia por el delito de violencia política en razón de género.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, fue a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de tres exfuncionarios del ayuntamiento del municipio de San Juan Lajarcia, en el distrito de San Carlos Yautepec, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Según esta dependencia del estado, se trata del expresidente, exsíndico y exregidor de municipio, los cuales fueron identificados como A.H.V., J.A.A.M. y R.F.R.S.

¿Por qué los acusan de violencia política de género?

Las autoridades oaxaqueñas señalan que a estos tres exfuncionarios se les acusa de violencia política en razón de género luego de la denuncia presentada por una mujer identificada como G.M.D., quien ejercía el cargo de regidora en San Juan Lajarcia.

Al respecto, agregaron que ella denunció ante las autoridades la obstrucción para ejercer las facultades de su cargo como regidora luego de ser electa por la Asamblea Comunitaria de su municipio, pues aseguró que recibía de los tres exfuncionarios maltratos basados en estereotipos de género, violencia verbal y psicológica.

“Durante la audiencia se manifestaron las razones por las que se realizó la imputación a quienes fueron servidores públicos del Ayuntamiento de San Juan Lajarcia, logrando el Auto de Vinculación a proceso por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género estipulado por el artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, se lee en un comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

