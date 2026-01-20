El Istmo arde: incendio forestal lleva más de 500 hectáreas dañadas en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Incendios forestales en Tehuantepec. Foto: Comisión Estatal Forestal Oaxaca

Autoridades federales aseguran que se han visto afectadas más de 500 hectáreas de terreno por un incendio forestal en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Además, indicaron que estos siniestros siguen activos hasta este martes 20 de enero.

Incendio forestal en el Istmo de Tehuantepec

De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), no es sólo un incendio forestal, sino dos los que están afectando la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Según datos de esta dependencia forestal, ambos siniestros siguen activos hasta este martes 20 de enero de 2026, por lo que hay 50 combatientes intentando controlar las llamas que se extienden específicamente en la zona del municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

Uno de los incendios se encuentra activo en los límites con el municipio de Santiago Astata, mientras que el otro está activo cerca de las comunidades de Santa Cruz Bamba, Garrapatero y el Carrizal.

Combatientes en Tehuantepec. Foto: Comisión Estatal Forestal Oaxaca

Más de 500 hectáreas dañadas

Por otra parte, la Comisión Nacional Forestal indica que los dos incendios comenzaron el pasado viernes 16 y el domingo 18 de enero de 2026, por lo que ambos siniestros han afectado 510 hectáreas de terreno en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; uno ha provocado un daño en 350 hectáreas y el otro en 160.

Aunque indican que uno de los incendios forestales ya está controlado en un 80% y liquidado en un 50%, otro se encuentra por definir.

¿Qué dicen las autoridades de Oaxaca?

También la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca indicó que siguen los trabajos de combate y contención de incendio forestal en Tehuantepec, especialmente en la agencia de Santa Cruz Bamba y Garrapatero, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo.

“En la zona, las brigadas La Merced del Potrero y Santa María Mixtequilla realizan combate directo y apertura de brechas cortafuego para contener el avance del incendio y reducir riesgos”, informaron en sus redes sociales oficiales.

Por último, pidieron a la población hacer un uso responsable del fuego, ya que los vientos fuertes pueden provocar una rápida propagación y poner en riesgo a comunidades y ecosistemas.

