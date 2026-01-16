Detienen a asesino de mujer en asalto en el centro de Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a asesino de mujer en asalto del centro de Oaxaca. Foto: Getty Images.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que ya detuvieron al presunto asesino de una mujer en un asalto en el Centro Histórico del estado. Esto después de que se difundieran y se volvieran virales en redes sociales los videos del ataque.

Asesino de mujer en asalto en centro de Oaxaca es detenido

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca la que llevó a cabo la detención del presunto asesino de una mujer en un asalto en un negocio ubicado en calles del Centro Histórico del estado.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) los que en un operativo dieron con el paradero del sujeto, por lo que ya fue trasladado a la capital de la entidad para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

“Como resultado de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las labores de inteligencia criminal enmarcadas en la estrategia Oaxaca Segura, el Gobierno de Oaxaca informa la captura del presunto responsable del homicidio de una mujer, ocurrido el miércoles en un establecimiento comercial de la calle Valerio Trujano, en el Centro Histórico de la capital“, se lee en un comunicado que compartió el gobierno del estado en su página oficial.

Fiscal dice que comenzarán los procesos ministeriales en su contra

Por otra parte, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el presunto asesino ya estaba siendo trasladado a la capital del estado, para comenzar con los procesos ministeriales correspondientes, pues no permitirán que quede impune ningún tipo de delito que “lastime el tejido social” de la entidad.

“Gracias al trabajo interinstitucional, encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y derivado de las labores de inteligencia criminal, logramos dar con el paradero y detener al responsable de los hechos delictivos ocurridos ayer en un establecimiento comercial del Centro Histórico de la capital, en la calle de Trujano, quien fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación”, agregó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.