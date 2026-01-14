Hallan oro y obsidiana: INAH confirma 60 vestigios hallados en San Pedro Jaltepetongo

GENERANDO AUDIO...

Expertos corroboran vestigios de San Pedro Jaltepetongo. Foto: INAH.

Luego de que en redes sociales se reportara el descubrimiento de varios vestigios arqueológicos en San Pedro Jaltepetongo, en el estado de Oaxaca, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron que las piezas son reales, incluso las que estarían hechas de oro.

Expertos del INAH confirman vestigios de San Pedro Jaltepetongo

De acuerdo con el INAH, el 12 de enero de 2026, sus expertos visitaron San Pedro Jaltepetongo y corroboraron que el conjunto de 60 vestigios arqueológicos encontrados por pobladores formaban parte de un contexto funerario prehispánico, correspondiente al periodo Posclásico Tardío (1300–1521 d.C.) y que cuenta con características de la cultura mixteca.

Con esto, el personal del instituto etiquetó y registró con fotografías cada objeto arqueológico, siguiendo los protocolos correspondientes para su inscripción en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.

Piezas de obsidiana negra y de oro

Según el INAH, sus especialistas identificaron entre los vestigios arqueológicos de San Pedro Jaltepetongo, una serie de cuentas de obsidiana negra, compuestas por al menos 26 elementos, así como dos cuentas tubulares de este mismo material.

Pero además de éstas, también identificaron 12 cuentas de metal, probablemente de oro, y también un colgante de metal que podría ser una representación de Ehécatl, Dios del Viento. Todas estas piezas, explicaron los expertos, podrían haber formado un sólo collar.

INAH identifica piezas de obsidiana y posible oro. Foto: INAH.

Igual reconocieron las siguientes piezas: ollas trípodes policromas, cajetes policromos de silueta compuesta y cajetes globulares sencillos; dos jarras con asa vertedera, varios cajetes semiesféricos de pasta gris y crema, cajetes trípodes de fondos sellados y un plato policromo de estilo mixteco.

Los vestigios de San Pedro Jaltepetongo están en buen estado

Sobre el estado de los vestigios arqueológicos encontrados en San Pedro Jaltepetongo, los expertos del INAH aseguraron que es bueno.

“La ofrenda, al estar en contacto con piedra caliza y un ambiente húmedo, formó una delgada capa de material calcáreo que mantuvo a las piezas sin deterioros”, indicó el instituto a través de comunicado de prensa.

Para garantizar la protección y conservación de las piezas, los materiales se quedaron en manos de la presidencia municipal de la localidad, específicamente de personal del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad.

Ya para terminar, el INAH mencionó que pidieron su asesoría, pues pobladores y autoridades municipales tienen interés en crear un museo comunitario para mostrar las piezas encontradas ahora y anteriormente, las cuales corresponden a contextos funerarios.

