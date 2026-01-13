Cierre total por deslave en la Cuacnopalan-Oaxaca
Atentos: Hay un cierre total a la circulación de automóviles en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca por un deslave que se registró la mañana de este martes 13 de enero.
Deslave de talud en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca
De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras, este martes se presentó un deslave de talud sobre la carpeta asfáltica de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, al sur del país.
Según esta dependencia de seguridad federal, este incidente ocurrió exactamente a la altura del kilómetro 205+000 de esta carretera, en el tramo Huitzo-Oaxaca, en el municipio de San Pablo Etla.
Cierre de circulación y ruta alterna por deslave
Por este deslave de talud en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, la Guardia Nacional aplicó un cierre de circulación para todos los automovilistas y les pidieron tomar precauciones.
Minutos después, informaron que la ruta alterna era la carretera Huajuapan de León-Oaxaca, por el tramo Nochixtlán San Francisco, así como por el tramo San Francisco Telixtlahuaca, en donde se habilitó un camino de terracería.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.