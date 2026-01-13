Cierre total por deslave en la Cuacnopalan-Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Deslave de talud en la Cuacnopalan-Oaxaca. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

Atentos: Hay un cierre total a la circulación de automóviles en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca por un deslave que se registró la mañana de este martes 13 de enero.

Deslave de talud en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras, este martes se presentó un deslave de talud sobre la carpeta asfáltica de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, al sur del país.

Según esta dependencia de seguridad federal, este incidente ocurrió exactamente a la altura del kilómetro 205+000 de esta carretera, en el tramo Huitzo-Oaxaca, en el municipio de San Pablo Etla.

Habilitaron ruta alterna. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

Cierre de circulación y ruta alterna por deslave

Por este deslave de talud en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, la Guardia Nacional aplicó un cierre de circulación para todos los automovilistas y les pidieron tomar precauciones.

Minutos después, informaron que la ruta alterna era la carretera Huajuapan de León-Oaxaca, por el tramo Nochixtlán San Francisco, así como por el tramo San Francisco Telixtlahuaca, en donde se habilitó un camino de terracería.

