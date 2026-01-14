Es falso el “matadero” de tortugas en Oaxaca: Profepa aclara

GENERANDO AUDIO...

Es falso el supuesto “matadero” de tortugas en Oaxaca. Foto: Profepa.

Después de que en redes sociales se compartieran fotos de un supuesto “matadero” de tortugas marinas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que esto es falso y que no existe un lugar así en el estado de Oaxaca.

Fue la Profepa la que aseguró que es falso que exista un “matadero” de tortugas marinas en la Barra del Potrero, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, como llegó a señalarse en redes sociales.

Sí, en algunas publicaciones se llegó a afirmar que se había encontrado un lugar con, al menos, 15 tortugas golfinas muertas y que las habían matado justo en este punto que es reconocido como de anidación de estos animales en peligro de extinción.

Realizaron recorridos para comprobarlo

Luego de las publicaciones en las que se afirmaba la existencia del supuesto “matadero” de tortugas por la presencia de varios caparazones tirados cerca de la playa, personal de la procuraduría y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizó recorridos de verificación y vigilancia dentro del Área Natural Protegida Santuario la Escobilla.

Durante estas inspecciones, encontraron caparazones y plastrones de tortugas marinas golfinas, los cuales estaban en avanzado estado de descalcificación y desintegración por la salinidad y las altas temperaturas de la zona.

Explican que justo por esta razón no es posible determinar una causa de muerte reciente.

Después de hallarlos, como parte de las acciones de manejo ambiental, inspectores recolectaron los caparazones y plastrones para enterrarlos en un área de playa libre de nidos.

Entonces, ¿por qué estaban ahí los caparazones?

Los expertos indican que entre las posibles razones del hallazgo de estos caparazones está que durante las arribadas masivas de tortugas marinas golfinas, algunas se desorientan y se van hacia cuerpos de agua dulce, como la Barra del Potrero, donde no logran adaptarse al tipo de agua, por lo que pueden morir de forma natural o ser capturadas como alimento de fauna silvestre que habita la zona.

“De igual manera, algunas tortugas pueden resultar lesionadas o quedar atrapadas dentro de la vegetación arbustiva de las dunas costeras, lo que provoca su muerte por deshidratación y su posterior desintegración. También pueden ser consumidas por fauna carroñera, lo que provoca la dispersión de restos que no son consumidos, como cráneo, caparacho y plastrón en las dunas de la playa”, indica la Profepa.

A pesar de encontrar explicaciones al falso “matadero” de tortugas en Oaxaca, agregaron que seguirán haciendo recorridos de vigilancia permanentes para “la detección oportuna de cualquier contingencia que ponga en riesgo a esta especie protegida”.

