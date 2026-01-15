Video clave: identifican asesino de mujer en violento asalto en el centro de Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Identifican a asesino de mujer en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades de Oaxaca aseguran que identificaron al asesino de una mujer en un violento asalto que ocurrió en un negocio de las calles del Centro Histórico del estado, gracias también al video que grabó una cámara de seguridad del establecimiento.

Asesino de mujer de negocio en Oaxaca ya es identificado

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGE), ya identificaron al asesino de una mujer que trabajaba en un negocio de las calles del Centro Histórico de la entidad.

Sí, las autoridades oaxaqueñas aseguran que gracias a videos que captaron cámaras de seguridad, ya tienen imágenes del sujeto que apuñaló a la mujer en el establecimiento que se encuentra en la calle Trujano.

De hecho, agregaron que ya saben que este hombre cuenta con antecedentes por su participación en otros hechos delictivos en Oaxaca.

Al respecto, el fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo lo siguiente: “Plenamente identificada ya la persona a través de vídeos que pudimos localizar, está todo el mando metropolitano y todas las corporaciones buscándolo. Cuestión de tiempo nada más, porque está, insisto, tenemos la ruta, estamos viendo hacia dónde se fue y bueno, no vamos a descansar hasta tener a esta persona”.

La asesinó durante asalto en el Centro Histórico de Oaxaca

Según las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 14 de enero de 2026, cuando la víctima estaba dentro de un negocio ubicado en la calle Trujano del Centro Histórico de Oaxaca.

Justo en uno de los videos que se comparten en redes sociales, se observa que el sujeto identificado como el asesino entra al negocio, aparenta buscar algo que quiere comprar y luego, frente a la caja, le muestra un cuchillo a la mujer y le dice que se meta a la parte de atrás del establecimiento, mientras que ella le pide que no la lastime.

“El motivo aparentemente es un tema de robo, se opone la persona y bueno, desafortunadamente la hiere y la lastima por esta situación”, comentó al respecto Rodríguez Alamilla.

Después de un reporte de lo ocurrido, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, desplegó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“Mediante peritajes especializados se busca establecer la mecánica de los hechos y, con el apoyo interinstitucional del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia, se logró identificar a posibles responsables, con el objetivo de presentarlos ante la autoridad judicial”, se lee en un comunicado de la Fiscalía de Oaxaca, la cual añadió que seguirá con las investigaciones.

