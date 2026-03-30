Detienen a cinco personas acusadas de un cuádruple homicidio en el Istmo, Oaxaca

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Detienen cinco personas por cuádruple homicidio en Oaxaca. Foto: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que lograron detener a cinco personas tras un ataque armado ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec, con el cual se cometió un cuádruple homicidio.

5 personas detenidas por cuádruple homicidio en Oaxaca

De acuerdo con la dependencia de Oaxaca, un ataque armado ocurrió en la localidad de Matías Romero Avendaño, en el Istmo de Tehuantepec, con el que cuál se registró un cuádruple homicidio.

Después de esto, la Fiscalía de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad estatal llevaron a cabo operativos en los que lograron detener a cinco personas, presuntamente integrantes de un grupo criminal.

¿Qué fue lo que ocurrió en el Istmo de Tehuantepec?

Según la Fiscalía de Oaxaca, el pasado 27 de marzo de 2026, sujetos armados, a bordo de dos vehículos, dispararon contra un grupo de personas que estaba dentro de un negocio de bebidas en la localidad de Matías Romero Avendaño, dejando un saldo de cuatro muertos.

Posibles miembros del grupo criminal llamado la “Empresa”. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Por esta razón, las autoridades de Oaxaca activaron los protocolos de investigación de campo e inteligencia territorial, y en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Matías Romero, lograron identificar a personas presuntamente vinculadas a los responsables del cuádruple homicidio.

Luego de abordarlas, obtuvieron información para dar con cuatro domicilios en los que se encontraban los hombres armados que llevaron a cabo el ataque armado, también vinculados a un grupo criminal.

Presuntos integrantes del grupo criminal la “Empresa”

Los hombres detenidos por las autoridades de Oaxaca fueron identificados de la siguiente manera: J.F.T.V., alias el “Perro” o el “Razita”, originario de Hidalgo, señalado como líder de la célula criminal; M.D.G.M., alias “Dany”; D.D.A.R., alias “Máster” o “Lexus”; J.M.G., alias “Chino”; y J.L.L.M., originario de Veracruz.

Según la Fiscalía de Oaxaca, todos ellos son señalados como integrantes del grupo criminal la “Empresa”, presuntamente liderado por un hombre identificado como el “Velir”, cuya investigación, agregaron las autoridades, continúa activa.

“La FGEO pone a disposición de la autoridad judicial a los cinco detenidos y los elementos de prueba recabados, para que la ley siga su curso conforme a derecho”, indicaron por último las autoridades oaxaqueñas.

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