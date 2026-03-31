Detienen a mujer por feminicidio de la mestra ayuujk Reina García González en Oaxaca

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Detienen a mujer acusada del feminicidio de una maestra. Foto: FGE Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que detuvieron a una mujer por el feminicidio de la maestra ayuujk Reina García González. Al respecto, indicaron que el crimen ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026, en la colonia Monte Albán de la capital del estado.

Una mujer es detenida por el feminicidio de una maestra y activista de Oaxaca

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Fiscalía de Oaxaca informó que lograron detener a una mujer probablemente responsable del feminicidio de una maestra y activista del estado.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, la mujer fue identificada con las iniciales A.D.R.L., que según las primeras investigaciones, fue quien asesinó a la maestra ayuujk Reina García González.

¿Qué ocurrió con la maestra y activista?

La Fiscalía de Oaxaca explica que el feminicidio de la maestra y activista ocurrió el 25 de marzo de 2026, en la colonia Monte Albán del municipio de Oaxaca de Juárez.

Sí, las autoridades aseguran que dentro de un domicilio ubicado en la agencia de San Martín Mexicapan, se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como la maestra Reina García González.

Tras activar los protocolos de investigación por el delito de feminicidio, y luego de las primeras indagatorias y estudios, la Fiscalía oaxaqueña pudo saber, de manera preliminar, que la causa de su muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por una lesión contundente traumática. Además, agregaron, se detectaron signos de estrangulación mecánica manual.

Determinarán la situación jurídica de la mujer detenida

Las autoridades de Oaxaca indican que gracias a las investigaciones hechas con perspectiva de género, así como a las labores de inteligencia criminal, obtuvieron indicios y pruebas suficientes para establecer la probable responsabilidad de la mujer identificada como A.D.R.L., quien ya fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de aplicar todos los recursos legales, científicos y operativos para esclarecer los delitos de feminicidio, garantizando investigaciones exhaustivas con perspectiva de género que permitan combatir la impunidad y brindar justicia a las víctimas y sus familias”, indicaron por último.

¿Quién era la maestra Reina García González?

Colectivas y activistas exigen justicia a las autoridades por el feminicidio de la maestra Reina García González, quien era conocida en Oaxaca porque además de dar clases en comunidades rurales, trataba de difundir y preservar la lengua y tradiciones de las comunidades indígenas locales.

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