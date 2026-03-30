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Investigan posible doble suicidio en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la región de la Mixteca, investigan un posible doble suicidio. Agregaron que las averiguaciones continuarán para esclarecer qué fue lo que ocurrió exactamente en este punto de la entidad.

Posible doble suicidio en Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, dio a conocer que encontraron a dos personas sin vida en el paraje “Salto de Agua”, justo en la región Mixteca de este estado de la república.

Al respecto, la dependencia oaxaqueña agregó que luego de los primeros resultados de los trabajos periciales de su personal, pudieron establecer, de manera preliminar, que la causa de muerte de las dos personas halladas, podría ser una conducta de autolesión o suicidio.

Por esto, la Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta de investigación, aplicando protocolos ministeriales, policiales y periciales para esclarecer caso. Además, indicaron, como parte de estas diligencias, se llevaron a cabo las necropsias de ley a las víctimas.

¿Qué se sabe de las personas halladas sin vida?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, las dos personas sin vida encontradas en la región Mixteca fueron identificadas con las iniciales J.U.H.C. e I.D.J.A.

Además, las autoridades oaxaqueñas reiteraron que los dictámenes técnicos realizados en la escena y la mecánica de las lesiones, refuerzan la hipótesis preliminar de que estas dos personas perdieron la vida a causa de una autolesión.

“Asimismo, el procesamiento integral del lugar de los hechos y el estudio forense de las lesiones descartan, en esta etapa inicial, la presencia de una agresión externa de tipo doloso al momento del deceso, sin que ello limite la continuidad de las investigaciones para deslindar responsabilidades”, explicaron.

Ya para acabar, la Fiscalía de Oaxaca reiteró que su actuación se rige bajo el principio de objetividad y rigor científico, priorizando la verdad histórica de los hechos sustentada en pruebas periciales irrefutables para garantizar la certeza jurídica en el proceso.

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