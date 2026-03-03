Detienen a presidente municipal, síndica y a dos policías de Ipalapa por homicidio de expresidente

GENERANDO AUDIO...

Detienen a presidente municipal de Ipalapa. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer que detuvieron al presidente municipal de Ipalapa, así como a la síndica y dos policías, por el homicidio del expresidente de esta misma comunidad del estado.

Aprehenden al presidente municipal de Ipalapa y a tres funcionarios más

De acuerdo con información de la Fiscalía de Oaxaca, tras llevar a cabo estrategias de investigación junto a la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia, realizaron un operativo para detener al presidente municipal de Ipalapa, así como a la síndica y a dos policías de esta comunidad.

Según las autoridades del estado, estos arrestos se hicieron porque se cree que estas personas están presuntamente relacionadas con el homicidio del expresidente municipal de Ipalapa.

Los detenidos están identificados como E.P.P., presidente municipal de Santa María Ipalapa; R.C.G., síndica municipal; así como A.C.S. y A.H.S., elementos de la Policía Municipal de la misma localidad.

¿Por qué detuvieron al presidente municipal de Ipalapa?

La Fiscalía de Oaxaca indica que el presidente municipal de Ipalapa está detenido por el delito de ejecución extrajudicial, exactamente por hechos ocurridos el 11 de mayo de 2025, cuando la víctima identificada como L.G.S.L., expresidente municipal de Ipalapa, circulaba sobre la calle Alfonso Caso de esta localidad, en compañía de otras personas.

Fue en ese momento que los elementos de la Policía Municipal detenidos le marcaron el alto. Aunque en un inicio el vehículo en el que se transportaba el expresidente municipal siguió su camino, luego se detuvo. Entonces los oficiales le señalaron que tenían instrucciones del presidente municipal, así como de la síndica, para detenerlo.

Sin decir más, uno de los elementos de la Policía Municipal le disparó, provocándole lesiones que terminaron matándolo.

A partir de estos hechos, explica la Fiscalía de Oaxaca, comenzaron las investigaciones ministeriales correspondientes mediante trabajos de inteligencia criminal y en coordinación con el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo que permitió la detención del presidente municipal de Ipalapa, de la síndica y de los dos policías presuntamente involucrados en este crimen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.