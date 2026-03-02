Bloqueos colapsan la capital de Oaxaca; demandan salud y obras

GENERANDO AUDIO...

Protestas en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Organizaciones sociales encabezadas por el Frente Popular Revolucionario y sindicatos independientes del Sector Salud mantienen una serie de bloqueos en las principales calles de la capital de Oaxaca, exigiendo atención a la salud, diálogo y justicia por presuntos crímenes de sus dirigentes.

¿Qué calles y avenidas se encuentran bloqueadas en Oaxaca?

Las avenidas de mayor afluencia vehicular que se encuentran bloqueadas por los manifestantes son Heroico Colegio Militar, ubicado sobre la carretera federal 190, y decenas de calles del centro histórico de la ciudad.

Asimismo están tomadas las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, cierre total de Ciudad Judicial así como de la Junta de Conciliación y Arbitraje, afectando a la ciudadanía en diversos trámites.

Los manifestantes señalaron que existe un desinterés de las autoridades sociales a sus demandas, que comprende atención y beneficios sociales a las comunidades de Oaxaca.

Señalaron también que hay omisión e impunidad de la Fiscalía de Oaxaca en la falta de esclarecimiento del homicidio de sus dirigentes: Tomás Martínez Pinacho, a cinco años de ocurrido.

Respecto al sindicato del sector salud, los trabajadores demandan la falta de claridad de la transición del sector salud al IMSS Bienestar, que mantiene en incertidumbre los derechos laborales de cientos de trabajadores.

Los bloqueos permanecen de forma indefinida, anunciaron los manifestantes.

